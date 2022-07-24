Metropoll'den 'geçim' anketi! Yüzde 10'un geçim şartları iyileşti yüzde 73 kötüleşti

METROPOLL Araştırma şirketi, son bir yılda geçim şartları kötüleşenlerin oranını yüzde 73, iyileşenlerin oranını yüzde 10 olarak açıkladı. Geçim şartları iyileşen seçmenlerin büyük çoğunluğu AK Parti ve MHP'lilerden oluştuğu görüldü.

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Metropoll Şirketi CEO’su Özer Sencar, Haziran ayı içerisinde yaptıkları araştırma sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Metropoll araştırmasında, son bir yıl içerisinde geçim şartlarının iyileştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 9,9, kötüleştiğini söyleyenlerin oranı ise 72,6 oldu. Değişmedi diyenlerin oranı ise yüzde 17,2 oldu.

Araştırmaya göre, geçim şartları iyileşti diyenlerin oranı yüzde 25,2 ile en yüksek AK Parti’de görüldü. MHP’li seçmenin yüzde 15,2’i geçim şartlarının iyileştiğini söylerken, kötüleşti diyenlerin oranı yüzde yüzde 58,1 oldu.

Saadet Partisi’ne seçmenin yüzde 22,9’i geçim şartlarının iyileştiği cevabını vermesi dikkat çekti. Geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyenlerin oranı CHP ve DEVA Partileri’nde yüzde 90,6 ile en yüksek rakam oldu. Bu oran İYİ Parti’de yüzde 84,9, HDP’de yüzde 86,5 tespit edildi.

Metropoll CEO’su Özer Sencar, bireysel ekonomik durumu iyileşenlerin oranını yüzde 10’un altına indiğine işaret ederek, “ Bu şartlar altında muhalefet seçimi kazanamazsa ne yapmalarını önerirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Son 7 yılın en kötü rakamları

Sencar, bireysel ekonomik durumdaki son 7 yıldaki değişimi de açıkladı. Sencar, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 38,2 olan bu rakam 31 Mart 2019 seçiminde yüzde 61,1’e, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde yüzde 60,1’e, koronavirüs dönemide yüzde 53,5 olarak tespit edildi. Bu oran son üç ayı içerisinde yüzde 70’in üzerine çıktı.