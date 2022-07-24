Fena kızdı! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı'ya çok sert çıktı

Yıllara meydan okuyan şarkılarla, sunduğu şov programıyla, oynadığı filmlerle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses oğluyla gerilim yaşamıştı. İmparator katıldığı canlı yayında oğlu Ahmet Tatlı'yı dolandırıcılıkla suçlamış " Vurulduğum gün kasamı boşaltmıştı" demişti. Babasının akıl sağlığından şüphe eden Ahmet Tatlı, imparatoru mahkemeye vermişti. İkili arasında bir türlü sular durulmazken, Tatlıses önceki akşam sahne aldı. Sahnede sert sözler sarf eden İbrahim Tatlıses "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan şarkıyı ezbere bilir mi? " dedi...