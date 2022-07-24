Fena kızdı! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlı'ya çok sert çıktı
Her döneme damga vuran şarkılarıyla gönüllere taht kuran, sunduğu programla akıllara kazınan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda oğlu Ahmet Tatlı ile tatsız olay yaşamış, aralarındaki ipler iyice gerilmişti. Canlı yayında oğlu için dolandırıcılık iddiasında bulunan imparatora Ahmet Tatlı akıl sağlığından şüphe ederek dava açmıştı. Önceki akşam sahne alan Tatlıses oğluna sert çıkarak " Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan şarkıyı ezbere bilir mi? dedi
Yıllara meydan okuyan şarkılarla, sunduğu şov programıyla, oynadığı filmlerle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses oğluyla gerilim yaşamıştı. İmparator katıldığı canlı yayında oğlu Ahmet Tatlı'yı dolandırıcılıkla suçlamış " Vurulduğum gün kasamı boşaltmıştı" demişti. Babasının akıl sağlığından şüphe eden Ahmet Tatlı, imparatoru mahkemeye vermişti. İkili arasında bir türlü sular durulmazken, Tatlıses önceki akşam sahne aldı. Sahnede sert sözler sarf eden İbrahim Tatlıses "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan şarkıyı ezbere bilir mi? " dedi...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'deki konserinde üstü kapalı olarak oğlu Ahmet Tatlıses'in "Babamın akıl sağlığından şüphe ediyorum" sözlerine yanıt verdi.
Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi " dedi
İstanbul'da konser veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kürsüde kendisini tutamadı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak "Babamın aklı dengesinden şüphe ediyorum" diyen oğlu Ahmet Tatlıses'e göndermede bulunan İmparator, "Be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi " diye konuştu.