Koronavirüste yeni belirti ağzın içinden geldi dikkatli olun!

Koronavirüs salgını Omicron varyantı ve alt türleriyle birlikte başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede hızla artarken, İngiltere'den endişe yaratan bir uyarı geldi.

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İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından Express’e konuşan immünolog Denis Kinane açıklamalarda bulundu. Ünlü bilim insanı son dönemde corona virüsü salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerken, çok da bilinmeyen bir belirtinin hastalığın gidişatını değiştirebileceğini söyledi.

Kinane, “Geçen yıl aynı döneme göre hasta sayısında bir artış trendi var” dedi. Ünlü bilim insanı Covid-19 hastalarının ağzının içinde bir belirti olabileceğini söyledi. Kinane, “Corona virüsü hastalarında yüksek ateş, öksürük, koku kaybı gibi belirtiler olabilir fakat bir tane belirti var ki bu çok da fark edilmez ve ağzın içindedir” dedi.

Kinane, Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt türleri sebebiyle hastalığın hızla yayıldığını söylerken hastaların ağızlarındaki belirtilerden birinin aft olduğunu söyledi. Bilim insanları dil üzerinde pütürtü ve şişkinlik olabileceğini söylerken bu durumun birkaç devam edebileceğini söyledi.

Öte yandan Uluslararası Dermatoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmada da bu belirtinin görüldüğü doğrulandı.

Araştırmada, 59 Covid-19 hastasının belirtileri incelenirken hastaların 24’ünde yani yaklaşık yüzde 36.3’ünde aft çıktığı belirtildi.