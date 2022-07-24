BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  DÜNYA

Hindistanlı milyarder Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu

Hindistanlı milyarder Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu

HİNDİSTANLI milyarder Gautam Adani, Forbes’in Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu.

Abone ol

Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in servetinden kâr amacı gütmeyen kuruluşuna 20 milyar dolar bağışlayacağını açıklamasının ardından sıralamada düştüğü belirtiliyor.

İsrail’in Gadot Grubu ile birlikte Adani, İsrail’in en büyük ikinci limanı Hayfa'yı 1.18 milyar dolara özelleştirme ihalesini kazanmıştı. Adani Ports ve Gadot Group’un konsorsiyumdaki payı çoğunlukta.

Adani, 235.8 milyar dolarla listenin başında yer alan Elon Musk, ardından 155.2 milyar dolarla Bernard Arnault ve ailesi ve 148.4 milyar dolarla Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin insanlarından biri seçildi.

Bir diğer Hint milyarder Mukesh Ambani ise, Forbes listesinde 89.8 milyar dolarlık net değeriyle onuncu sırada yer aldı.

Listedeki en zengin kadın, L’Oreal’den Francoise Bettencourt Meyers, net değeri 71 milyar dolar ve 15. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı Rusya vurduğunu kabul etti
Ukrayna limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı Rusya vurduğunu kabul etti
Bekçilik sonuçlarına nereden bakılır 2022 bekçilik sonuç sorgulama
Bekçilik sonuçlarına nereden bakılır 2022 bekçilik sonuç sorgulama
Bolu'ya bayram için gitmişti içme suyu yüzünden vefat etti Son yolculuğuna uğurlandı
Bolu'ya bayram için gitmişti içme suyu yüzünden vefat etti Son yolculuğuna uğurlandı
Metropoll'den 'geçim' anketi! Yüzde 10'un geçim şartları iyileşti yüzde 73 kötüleşti
Metropoll'den 'geçim' anketi! Yüzde 10'un geçim şartları iyileşti yüzde 73 kötüleşti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı: Mahrum eyleme Allah'ım
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı: Mahrum eyleme Allah'ım
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çayır tırtılı talimatları
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çayır tırtılı talimatları
Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022! Yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022! Yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır taş! 'Ruh sağlığı tedavisi olursa muhatap alırım
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır taş! 'Ruh sağlığı tedavisi olursa muhatap alırım
Çok acı haber! Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 astsubay hayatını kaybetti
Çok acı haber! Baraj gölüne düşen otomobildeki 2 astsubay hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve Lozan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve Lozan mesajı