BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  GÜNCEL

YKS 2022 tercih işlemleri kaç gün sürecek, kaç tercih yapılacak?

YKS 2022 tercih işlemleri kaç gün sürecek, kaç tercih yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç sorgulama ekranından YKS sonuçları öğrenilebiliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak. 2022 YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercih kılavuzu…

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının adresinden açıklandığını duyurdu.

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 

YKS 2022 sonuç sorgulama

Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

YKS
ÖNCEKİ HABERLER
Fransız vekilden Macron'a tepki: Ne yazık ki Erdoğan'dı...
Fransız vekilden Macron'a tepki: Ne yazık ki Erdoğan'dı...
Dışişleri'nden Yunanistan'ın yalanlarına rakamlarla cevap!
Dışişleri'nden Yunanistan'ın yalanlarına rakamlarla cevap!
Hindistanlı milyarder Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu
Hindistanlı milyarder Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu
Ukrayna limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı Rusya vurduğunu kabul etti
Ukrayna limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı Rusya vurduğunu kabul etti
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kendi ağzıyla söyledi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kendi ağzıyla söyledi
Bolu'ya bayram için gitmişti içme suyu yüzünden vefat etti Son yolculuğuna uğurlandı
Bolu'ya bayram için gitmişti içme suyu yüzünden vefat etti Son yolculuğuna uğurlandı
Metropoll'den 'geçim' anketi! Yüzde 10'un geçim şartları iyileşti yüzde 73 kötüleşti
Metropoll'den 'geçim' anketi! Yüzde 10'un geçim şartları iyileşti yüzde 73 kötüleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı: Mahrum eyleme Allah'ım
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı: Mahrum eyleme Allah'ım
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çayır tırtılı talimatları
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çayır tırtılı talimatları