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Destek ödemeleri ne zaman 2022 kaç ay verilecek, kaç para ödenecek?

Destek ödemeleri ne zaman 2022 kaç ay verilecek, kaç para ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 450-550-600 TL destek ödemelerinin tarihini duyurdu. Bakan Yanık ayrıca çalışanların ve emeklilerin de programa başvuru yapabileceğini duyurdu. Peki, destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2022…

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İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşın merakla beklediği Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin tarihi netlik kazandı. 12 ay boyunca yatırılması planlanan ödeme tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Bu açıklama sonrasında başvuru yapanlar tarafından ödeme tarihleri araştırma konusu oldu.

Aile Destek programı ödemeleri ne zaman: 

Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. Derya Yanık ödemelerin 29 Temmuz Cuma gününden itibaren başladığını duyurdu. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, " Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor." ifadelerini kullandı.

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