Aldığı acı haberle yıkıldı! Ebru Gündeş annesini kaybetti! Annesi Müjgan Ayvazoğlugil'in ölüm nedeni de ortaya çıktı, meğer...
90'larda çıkardığı şarkılarla milyonların sevgisini kazanan, yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Gündeş aldığı acı haberle yıkıldı! Gündeş annesi Müjgan Ayvazoğlugil hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının annesinin vefat haberini sitenin apartman yönetimi duyurdu. Şeker, kolestrol ve tansiyon hastası olan Ayvazoğlugil tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti...
90'lardan sonra 2000'lere damga vuran şarkılarıyla gönüllere taht kuran, güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş aldığı acı haberle sarsıldı. 47 yaşındaki Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil hayatını kaybetti. Gündeş'in annesinin vefat haberini sitenin apartman yönetimi duyurdu. Ölüm nedeni de ortaya çıktı. Şeker, tansiyon ve kolestrol hastası olan ünlü sanatçının annesi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti...
Şarkıcı Ebru Gündeş acı haberle sarsıldı. 47 yaşındaki Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Ayvazoğlugil hayatını kaybetti.
Gündeş'in annesinin vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.
Bilgin'in cenazesinin 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.