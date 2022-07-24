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Bakanlıktan flaş tahıl koridoru açıklaması: "Tahıl yüklü ilk geminin..."

Bakanlıktan flaş tahıl koridoru açıklaması: "Tahıl yüklü ilk geminin..."

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da kurulan olan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.

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