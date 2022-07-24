Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı: Sınırlarımızı terörden temizlemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız" diyen Erdoğan, "Kur , faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomi istikrar mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rasim abi ömrünü ve düşüncesini söze, sözünü eyleme dönüştürmek için harcamış ve bu uğurda emek vermiş gerçek bir mücadele adamıydı. Rabbim Rasim Özdenören'i cennetiyle müşerref eylesin.

"Yeni bir değişimin eşiğindeyiz"

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerden, ekonomiye aileyi ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

İnsanlığın bugünkü sorunlarını çözecek bir medeniyet inkişafını hep beraber gerçekleştireceğiz. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

İlimle, bilimle, hikmetle donanmış nesiller yetiştirmek hocalarımızın, öğretmenlerimizin görevidir. Ülkemizi yeniden dünyanın bilim merkezi haline getirmeliyiz.

Dünyadaki tüm büyük kalkınma devrimlerinin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır. Fikri temelden yoksun bir kalkınma çabası insanları ekonomik olarak zengin kılsa da gönül çoraklığının hâkim olduğu bir belirsizliklere mahkum eder."

"Ülkemizi yeniden bilim merkezi haline getireceğiz"

Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık. Artık üniversitelerimiz, sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Eğitim-öğretim programı ve öğretim kadromuzu yenileyerek, ideal olanı hedefleyip, mümkün olana ulaşmamız gerek.

İlimle, bilimle, hikmetle donanmış nesiller yetiştirmek hocalarımızın, öğretmenlerimizin görevidir. Ülkemizi yeniden dünyanın bilim merkezi haline getirmeliyiz.

Dünyadaki tüm büyük kalkınma devrimlerinin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır. Fikri temelden yoksun bir kalkınma çabası insanları ekonomik olarak zengin kılsa da gönül çoraklığının hâkim olduğu bir belirsizliklere mahkum eder.

Suriye'ye harekat mesajı

Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik.

"Kur, faiz ve enflasyon şeytan üçgeni"

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan oluştuğu bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler belirledik. Geçen 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısından aldığımız güçlü hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Son dönemdeki sınamaları da başarıyla geçtiğimize inanıyorum. Salgın sürecinde sağlık ve üretim kapasitemizi test ettik. Kur , faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomi istikrar mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz.

Tahıl anlaşmasında olduğu gibi anahtar ülke konumundayız.

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