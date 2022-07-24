Manisa ve Kütahya'da orman yangını! 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi

Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınında ise 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan da gece görüşlü helikopterler destek veriyor.

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Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Bu arada yangının çıktığı ormanlık alandaki yaylada, alevlerin etrafını sardığı ahırdaki 9 büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu, bunun da karadan çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

"Vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar"

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda.”

Vatandaşlar ve hayvanlar güvenli bölgelere nakledildi

97 kişinin yaşadığı 45 haneli Küreci köyü ve çevresinde bulunan yayla evleri tedbir amaçlı boşaltıldı.



Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

Akhisar'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.

Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gece görüşlü helikopterler destek veriyor

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan da gece görüşlü helikopterler destek veriyor.