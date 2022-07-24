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Tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan ikinci kişi Sinan Yeniçeri'nin de cansız bedeni Ayvalık ilçesi açıklarında bulundu.

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Sahil Güvenlik botları, dalış timleri, sahil güvenlik uçağı, sahil güvenlik helikopteri, kara araçları ve 98 personelle sürdürülen arama çalışmalarında Altınkum sahilinden 19 Temmuz'da denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın ardından Sinan Yeniçeri'nin (43) cesedine de Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ulaşıldı. Yeniçeri’nin cansız bedeni su akıntıları ve rüzgar ile olay yerinden 41 kilometre uzakta deniz yüzeyinde sürüklenirken bulundu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da Akçay açıklarında bir fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için aralıksız olarak devam eden arama faaliyetleri sonucunda Ayvalık Maden Adası'nın batısında deniz yüzeyinde bir cansız beden olduğu ihbarının alındığı belirtildi. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi, 5 personel sevk edildiği bildirilen Balıkesir Valiliği açıklamasında, "Şahsın kayıp olan Sinan Yeniçeri'nin olduğu yakınları tarafından teşhis edilmiştir. Ayrıca devamında batan tekneye de ulaşılarak denizden çıkarılmıştır. Söz konusu kaza sonucu kaybolan iki kişinin de bulunması üzerine 19 Temmuz saat 23.19'da Edremit Körfezi'nde başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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