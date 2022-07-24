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Ukrayna, Rusya'nın hava savunma sistemlerini imha etti

Ukrayna kuvvetleri, Herson bölgesinde Rusya'ya ait S-300 hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı.

Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

Rusya'nın 14 Şubat'tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65'ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildiriliyor.

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