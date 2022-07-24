LGS tercih sonuçları 2022 nereden bakılır MEB LGS tercih sonuçlarına bakma ekranı

Nefesler tutuldu, LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişimine açılacak. Hayalindeki liseye girmek için öğrenciler 10 tercih yaptı ve bugün yerleştirme, tercih sonuçları açıklanıyor. Peki LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır, 2022 MEB LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır, hangi liseye yerleştim öğrenmek için haberimizde kalın...