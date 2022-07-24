LGS tercih sonuçları 2022 nereden bakılır MEB LGS tercih sonuçlarına bakma ekranı
LGS tercih sonuçları 2022 MEB sorgulama ekranında açıklanıyor, heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci hayalindeki lise için 10 tercih yaptı ve bugün MEB tarafından LGS tercih sonuçları erişime açılacak. LGS tercih sonuçlarının saat 09.00'da meb.gov.tr adresinden TC ve öğrenci numarası ile erişime açılması bekleniyor. Peki LGS tercih sonuçları nereden bakılır, LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?
Nefesler tutuldu, LGS tercih sonuçları bugün MEB tarafından öğrencilerin erişimine açılacak. Hayalindeki liseye girmek için öğrenciler 10 tercih yaptı ve bugün yerleştirme, tercih sonuçları açıklanıyor. Peki LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır, 2022 MEB LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır, hangi liseye yerleştim öğrenmek için haberimizde kalın...
LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır: LGS tercih sonuçlarına nereden bakarım, nereye yerleştim sorularının yanıtı ise binlerce öğrencinin ilk gündemi. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında katılım gösteren binlerce öğrenci lise hayatlarını belirleyecek olan sınavın tercih sonuçlarını merak ediyor.
LGS tercih sonuçları nerede açıklanacak, nereye yerleştim: Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz'da sona erdi.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.