BIST 2.517
DOLAR 17,78
EURO 18,16
ALTIN 987,81
HABER /  DÜNYA

Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri 6.18 milyon dolara satıldı

Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri 6.18 milyon dolara satıldı

Muhammed Ali'nin 1974'teki "Rumble in the Jungle" maçında kazandığı ağır sıklet şampiyonluk kemeri, açık artırmada 6.18 milyon dolara satıldı.

Abone ol

Muhammed Ali'nin 1974'te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer bugün açık artırmada satıldı. Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek kemerin sahibi oldu. Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.

Kemer 2 Ağustos'ta Chicago'daki Navy Pier'de ve 9 Eylül'de Indianapolis'te sergilenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hangi liseyi kazandım 2022 e okul MEB lise tercih sonuçları öğrenme
Hangi liseyi kazandım 2022 e okul MEB lise tercih sonuçları öğrenme
Hangi okula girdim MEB E okul LGS yerleştirme sonuçları nasıl bakarım-2022
Hangi okula girdim MEB E okul LGS yerleştirme sonuçları nasıl bakarım-2022
LGS yerleştirme sonuçları 2022 nereden bakılır, nereye yerleştim?
LGS yerleştirme sonuçları 2022 nereden bakılır, nereye yerleştim?
Hangi okula yerleştim MEB LGS tercih sonuçları nereden bakılır?
Hangi okula yerleştim MEB LGS tercih sonuçları nereden bakılır?
Tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Tekne kazasında kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Seferovic ilk maçında siftah yaptı, Galatasaray kazandı
Seferovic ilk maçında siftah yaptı, Galatasaray kazandı
Milyonların gözü EYT'de! SGK uzmanı madde madde anlattı: Masada hangi formüller var?
Milyonların gözü EYT'de! SGK uzmanı madde madde anlattı: Masada hangi formüller var?
Ukrayna, Rusya'nın hava savunma sistemlerini imha etti
Ukrayna, Rusya'nın hava savunma sistemlerini imha etti
Koronavirüse yakalanan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Koronavirüse yakalanan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Bakanlıktan flaş tahıl koridoru açıklaması: "Tahıl yüklü ilk geminin..."
Bakanlıktan flaş tahıl koridoru açıklaması: "Tahıl yüklü ilk geminin..."