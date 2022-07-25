Seferovic: "Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor"

Galatasaray'ın hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Haris Seferovic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Haris Seferovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Bence 10-15 dakikaya istediğimiz gibi başlayamadık. Sonrasında kendimizi iyi hissettik. Bizim için güzel bir maçtı. 1-0 yaptıktan sonra beraberliğe döndü skor. Bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Bu maçı iyi analiz edip, lige hazır bir şekilde başlayacağız. Taraftara teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Ben de onları mutlu edeceğim ve burada daha da iyi atmosferler göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan kimin gol attığı değil, takımın kazanmasıdır"

Yeni sezonda gol hedefiyle ilgili ise Haris Seferovic, "Az önce söylediğim gibi bir rakam vermek istemiyorum. Rakam herkesin üzerinde baskı oluşturacak bir şeydir. Önemli olan kimin gol attığı değil, takımın kazanmasıdır. İyi bir takımımız var. İyi işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Benim için özel bir deneyimdi"

Muslera'nın nasıl üçlü çektirmesi gerektiği an ile ilgili olarak Seferovic, "Gerçekten benim için özel bir deneyimdi. Burada güzel bir şey var. Kısa sürede buna adapte olacağım" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ı tercih etmesiyle ilgili olarak da Boşnak asıllı İsviçreli forvet, "Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu. Türkiye'nin en büyük takımı. Galatasaray istediği zaman dolayısıyla benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı. Son sezonda ne olduğu önemli değil, bu sezon başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.