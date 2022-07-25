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Başakşehir'de Batshuayi sesleri: Transfer bitmek üzere

Başakşehir'de Batshuayi sesleri: Transfer bitmek üzere

Başakşehir bir süredir gündeminde yer alan Michy Batshuayi'nin transferini bu hafta içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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Emre Belözoğlu yönetiminde şampiyonluk hedefiyle yola koyulan Başalkşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in dışında forvet için de ses getirecek bir transferi bitirmek üzere.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi ile bir süredir görüşme halinde olan İstanbul ekibi artık geri sayımda.

Transfer bitmek üzere
Beşiktaş geçen sezon futbolcunun külübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti.

Oyuncuya ise 3 milyon 156 bin Euro garanti ücret verildiği duyurulmuştu. Başakşehir'in ise transferi çok daha düşük bir maliyetle bitirmek üzere olduğu vurgulandı.

Emre Belözoğlu çok istiyor
Emre Belözoğlu'nun da takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla bu hafta resmi sözleşme imzalanma ihtimali oldukça yüksek.

Chelsea'deki yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan dünyaca ünlü yıldız da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. 

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