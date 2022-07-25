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Barcelona'da Xavi yönetimle görüştü! Messi yuvaya mı dönüyor?

Barcelona'da Xavi yönetimle görüştü! Messi yuvaya mı dönüyor?

Geçen yılın Ağustos ayında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Messi'nin yeniden İspanya'ya dönme ihtimali doğdu.

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Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceğini duyuran Messi, PSG'ye transfer oldu.

Fransa'da aradığı başarıyı henüz bulamayan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği yönünde haberler daha sık çıkmaya başladı. 

Xavi, Messi'nin geri dönmesini istiyor
Sport'ta yer alan habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Başkan Laporta ile görüştü ve Messi'nin geri dönmesini istediğini söyledi.

Habere göre Xavi, 2023 yazında PSG ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin Barcelona'ya tekrar dönmesini başarının anahtarlarından biri olarak görüyor. Xavi, Messi'nin 2023 yazıda 36 yaşında olacak olmasına rağmen takıma hala çok şey verebileceğini yönetime iletti. 

Lionel Messi, PSG forması ile 34 maç oynadı, 11 gol attı. Arjantinli yıldızın 17 sezonluk Barça geçmişi, geçen göz yaşları ile sona ermişti. 

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