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Jetler ve tanklar sınıra dayandı! 'Yeni bir savaş çıkabilir' deniyor iki ülke arasında gerilim

Jetler ve tanklar sınıra dayandı! 'Yeni bir savaş çıkabilir' deniyor iki ülke arasında gerilim

Hindistan, Çin’in savaş uçaklarının sınır hattına yakın uçuş yaptığını ve gerginliği tırmandırdığını öne sürdü. Son gelişmeler sonrasında dünya kamuoyunda savaş söylemleri daha da arttı.

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Hindistan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Çin savaş uçaklarının belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) yakın uçtuğu ve 10 kilometrelik Güven Artırıcı Tedbir (CBM) hattının ihlal edildiği durumlar olduğu belirtildi.

İki ülke arasında Himalayalar’daki sınır ihtilafının çözümü için geçen hafta yapılan 16. tur görüşmelerinden sonra da Çin savaş uçaklarının yakın uçuşlarına devam ettiği bildirildi.

Taraflar 18 Temmuz’da Moldo-Çuşul hudut noktasında yaptıkları 16. tur görüşmelerde, sahada güvenliğin ve istikrarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı. Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Savaş söylemleri artıyor: Ülke sınırına tank konuşlandırıldı
Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı. İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

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