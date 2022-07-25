Antalya'da hayatı karardı! Kocası isyan etti estetik faciası: Son hali içler acısı
ANTALYA'da genç kadın burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı sonrası bitkisel hayata girdi. Kadının kocası isyan ederek doktoru suçladı. Estetik faciasıyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabrina Abbas (32), 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın, bitkisel hayata girdi.
Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'ikinci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Hastane ve doktor suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu doktor hatası bulmadı. Hacettepe Üniversitesi'nden ikinci rapor alan aile, ameliyat sırasındaki kayıtların mahkemeye sunulmasını istedi.
Bilirkişi raporu doktor hatalı dedi
Hastane elindeki tüm kayıtları mahkemeye sunduğunu kaydetti. Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi.