BIST 2.517
DOLAR 17,80
EURO 18,16
ALTIN 987,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da sokak kan gölüne döndü! Silahlı kavgada ölenler oldu

Adana'da sokak kan gölüne döndü! Silahlı kavgada ölenler oldu

ADANA'da gece sokak ortasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, gece merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı.

Çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına dönerken, olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

28 adet boş kovan
Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu.

Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da hayatı karardı! Kocası isyan etti estetik faciası: Son hali içler acısı
Foto Galeri Antalya'da hayatı karardı! Kocası isyan etti estetik faciası: Son hali içler acısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kelepçeli muayene kalkıyor ağır hastalara 'şartlı tahliye'
Kelepçeli muayene kalkıyor ağır hastalara 'şartlı tahliye'
Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?
Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?
Jetler ve tanklar sınıra dayandı! 'Yeni bir savaş çıkabilir' deniyor iki ülke arasında gerilim
Jetler ve tanklar sınıra dayandı! 'Yeni bir savaş çıkabilir' deniyor iki ülke arasında gerilim
Herkes bunu konuşuyor... 13 dolarlık adisyona 53 bin TL bahşiş bıraktı!
Herkes bunu konuşuyor... 13 dolarlık adisyona 53 bin TL bahşiş bıraktı!
Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde geldi...
Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde geldi...
Sohbaharda varyantlarla dans edeceğiz! Aşıların etkinliği bitiyor
Sohbaharda varyantlarla dans edeceğiz! Aşıların etkinliği bitiyor
PKK hepsini Türkiye'ye karşı bir araya getirdi! Müttefik ihaneti! Cevabı sahada verelim çağrısı
PKK hepsini Türkiye'ye karşı bir araya getirdi! Müttefik ihaneti! Cevabı sahada verelim çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal' çıkışını bakın ne yaptı?
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Kemal' çıkışını bakın ne yaptı?
EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını bastılar! KKTC bu skandalla sarsıldı
EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını bastılar! KKTC bu skandalla sarsıldı
Kütahya'da orman yangınıyla gece görüşlü helikopterlerle mücadele edildi
Kütahya'da orman yangınıyla gece görüşlü helikopterlerle mücadele edildi