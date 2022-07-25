BIST 2.533
DOLAR 17,81
EURO 18,19
ALTIN 988,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da komşu dehşeti! Evinden dışarı çıktı kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da komşu dehşeti! Evinden dışarı çıktı kanlar içinde kaldı

AYDIN’ın Çine ilçesinde bir kişi komşusu tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

Olay sabah saatlerinde Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden dışarıya çıkan Yaşar Güler (57) iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan M.K. tarafından göğsünden bıçaklandı.

Olayı gören Güler’in yakınları hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler’i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. M.K. polis ekipleri tarafından olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün şok mangalarında işkence listeleri çıktı
FETÖ'nün şok mangalarında işkence listeleri çıktı
1. nakil ne demek MEB lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır 2022?
1. nakil ne demek MEB lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır 2022?
Dolar yeni haftaya rekor kırarak başladı! Dolar kritik seviyeyi aştı euro ve altında son durum
Dolar yeni haftaya rekor kırarak başladı! Dolar kritik seviyeyi aştı euro ve altında son durum
Taksim'de dilenci kadından gazeteciye pes dedirten tehdit
Taksim'de dilenci kadından gazeteciye pes dedirten tehdit
Ebru Gündeş kardeşleri kimdir kimsenin bilmediği kız kardeşi ve görüşmediği erkek kardeşine bakın
Ebru Gündeş kardeşleri kimdir kimsenin bilmediği kız kardeşi ve görüşmediği erkek kardeşine bakın
İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz
İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz
Metroyu kullanacaklar dikkat! Arıza yaşandı seferler yapılamıyor
Metroyu kullanacaklar dikkat! Arıza yaşandı seferler yapılamıyor
Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi
Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi
Ebru Gündeş'in ailesi kardeşleri kimdir? Ebru Gündeş anne ve babası kimdir, öldüler mi?
Ebru Gündeş'in ailesi kardeşleri kimdir? Ebru Gündeş anne ve babası kimdir, öldüler mi?
Financial Times yazdı: Türkiye Suriyelileri göndermekte kararlı
Financial Times yazdı: Türkiye Suriyelileri göndermekte kararlı