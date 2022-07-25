BIST 2.517
DOLAR 17,80
EURO 18,15
ALTIN 988,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taksim'de dilenci kadından gazeteciye pes dedirten tehdit

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksim'de dilenci kadından gazeteciye pes dedirten tehdit

TAKSİM'de yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşan yabancı uyruklu dilenci kadın, kendisini görüntüleyen basın mensubunu “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehdit etti. Dilenci kadın Beyoğlu Zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Olay, Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde saat 19.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplama arabası ile Taksim Meydanı’nda dolaşan yabancı uyruklu kadın duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapıyordu. Kadının duygu sömürüsü yaparak dinlendiğini fark eden vatandaşlar durumu Beyoğlu Zabıta ekiplerine bildirdi.

O sırada Taksim'de bulunan bir basın mensubu ise, görüntülemeye çalıştığı dilenci kadın tarafından tehdit edildi. Dilenci kadın, basın mensubuna “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehditler savurdu.

Dilenci kadın basın mensubunun "ne iş yapıyorsun sen" sorusuna ise “Sana ne, ne iş yapıyorsam” şeklinde cevap verdi.

4 aylık bebeğini kağıt toplama arabasına koydu
Dilenci kadın henüz 4 aylık olduğunu öğrenilen bebeği ise kağıt toplama arabasına yaptığı kundağın içine koydu. Kadının vicdansızlığı pes dedirtirken, bebeğin düşme tehlikesi görenleri korkuttu.

Öte yandan olay yerine Beyoğlu Zabıta Ekipleri geldi. Zabıta ekiplerini gören kadın dilenmediğini iddia etti. Kadın ve çocuklar zabıta merkezine götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanununa göre 277 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi
Foto Galeri Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kapadokya'da balon fiyatları 3 bin lirayı da geçti!
Kapadokya'da balon fiyatları 3 bin lirayı da geçti!
Ebru Gündeş kardeşleri kimdir kimsenin bilmediği kız kardeşi ve görüşmediği erkek kardeşine bakın
Ebru Gündeş kardeşleri kimdir kimsenin bilmediği kız kardeşi ve görüşmediği erkek kardeşine bakın
Metroyu kullanacaklar dikkat! Arıza yaşandı seferler yapılamıyor
Metroyu kullanacaklar dikkat! Arıza yaşandı seferler yapılamıyor
Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi
Kütahya ve Manisa'da orman yangını son bilgiler! Evler boşaltıldı bakanlık 8 helikopter görevlendirdi
Financial Times yazdı: Türkiye Suriyelileri göndermekte kararlı
Financial Times yazdı: Türkiye Suriyelileri göndermekte kararlı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! LGS'de kim nereye yerleşti? Nakil başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! LGS'de kim nereye yerleşti? Nakil başvuruları ne zaman?
Adana'da sokak kan gölüne döndü! Silahlı kavgada ölenler oldu
Adana'da sokak kan gölüne döndü! Silahlı kavgada ölenler oldu
Kelepçeli muayene kalkıyor ağır hastalara 'şartlı tahliye'
Kelepçeli muayene kalkıyor ağır hastalara 'şartlı tahliye'
Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?
Ebru Gündeş'in annesi kimdir Müjgan Bilgin kaç yaşında neden öldü?
Dolandırıcılar cirit atıyor! Kripto para alacaklar dikkat! 1.8 milyar dolar buhar oldu
Dolandırıcılar cirit atıyor! Kripto para alacaklar dikkat! 1.8 milyar dolar buhar oldu