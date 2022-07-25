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Milyonların gözü EYT'de! SGK uzmanı madde madde anlattı işte masadaki formüller

Milyonların gözü EYT'de! SGK uzmanı madde madde anlattı işte masadaki formüller

Merakla beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Peki masada hangi formüller var? SGK uzmanı canlı yayında madde madde anlattı.

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Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın EYT'li mevcut. Çalışma bakanlığının üzerinde çalıştığı yasa çıkarsa yaklaşık 1 milyon EYT'linin emekli olması bekleniyor.

Gözler EYT formüllerine çevrildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği "Düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesi" ve konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurmasının ardından gözler 'EYT formüllerine' çevrildi. 

Masadaki formülleri ve olasılıkları CNN TÜRK yayınında anlatan SGK Uzmanı Özgür Kaya önemli tespitlerde bulundu.

EYT'liler için telaffuz edilen rakamın 4 buçuk milyon kişi olduğunu ancak bunun bir milyonu geçmeyeceğini savunan Kaya "Esasında dört buçuk milyon vatandaştan söz ediyoruz ancak 4 buçuk milyon rakamını bulmaz. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için; bu rakam bir milyon kişiyi aşmaz. Çünkü emeklilikte yaşa takılmak için hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamlamak gerekiyor" dedi.

SGK uzmanı Özgür Kaya üzerinde çalışılan formülleri şöyle sıraladı:
BİRİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıklarında, yaşa bakmadan (mevcut yasada kadınlar 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor) emekli olabilecekler.

İKİNCİ FORMÜL: 8 Eylül 1999 öncesinde SGK'lı olanlar için erkeklerde 25 yıl ve 9 bin gün prim gün sayısı, kadınlarda ise 20 yıl hizmet süresi ve 7200 gün prim gün sayısı şartı aranabilecek.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: Yaşı bekleyenler için maaş kesintisi ya da yaş indirimi formülü. Bu formülde maaş kesintinin yüzde 2 civarında olması ya da yaş şartının birkaç yıl düşürülmesi ihtimali üzerinde duruluyor. (Almanya formülü)

Müjdeyi Bakan Bilgin vermişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışma sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek." demişti.

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