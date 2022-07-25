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Bursa'da sünnet düğünü hastanede bitti 200 kişi yemekten zehirlendi

Bursa'da sünnet düğünü hastanede bitti 200 kişi yemekten zehirlendi

BURSA İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan 850 davetliden 200'den fazlası gıda zehirlenmesi yaşadı. Davetlilerin düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlediği tahmin edilirken, salondaki ürünlerden numune alıp test yapılması için laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İnegöl'ün Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı cemiyetin ardından davetliler, salondan ayrıldı.

Yaklaşık 2 saat sonra davetlilerden bazıları, mine bulantısı şikayetiyle İnegöl, Kestel ve Keles Devlet Hastanesi ile ilçedeki 2 özel hastaneye giderek tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısının 200'ü aştığı öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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