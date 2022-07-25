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Vatandaşlar görür görmez ihbar etti! Taksim'de şoke eden olay!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vatandaşlar görür görmez ihbar etti! Taksim'de şoke eden olay!

İSTANBUL Taksim’de yanındaki 2 çocukla kağıt toplama işi yapıyormuş gibi dolaşan yabancı uyruklu dilenci kadın, kendisini görüntüleyen basın mensubuna akılalmaz tehditler savurdu. Kadın daha sonra Beyoğlu Zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde saat 19.00 sırlarında meydana gelen olayda, kağıt toplama arabası ile Taksim Meydanı’nda dolaşan yabancı uyruklu kadın duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapıyordu.

Kadının duygu sömürüsü yaparak dilendiğini fark eden vatandaşlar durumu Beyoğlu Zabıta ekiplerine bildirdi.

O sırada Taksim'de bulunan bir basın mensubu ise, görüntülemeye çalıştığı dilenci kadın tarafından tehdit edildi. Dilenci kadın, basın mensubuna “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehditler savurdu. Dilenci kadın basın mensubunun "ne iş yapıyorsun sen" sorusuna ise “Sana ne, ne iş yapıyorsam” şeklinde cevap verdi.

4 aylık bebeğini kağıt toplama arabasına koydu

Dilenci kadın henüz 4 aylık olduğunu öğrenilen bebeği ise kağıt toplama arabasına yaptığı kundağın içine koydu. Kadının vicdansızlığı pes dedirtirken, bebeğin düşme tehlikesi görenleri korkuttu.

Öte yandan olay yerine Beyoğlu Zabıta Ekipleri geldi. Zabıta ekiplerini gören kadın dilenmediğini iddia etti. Kadın ve çocuklar zabıta merkezine götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanununa göre 277 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

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