Kazada hayatını kaybeden polis Ferhat Özer'le ilgili acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı

EMNİYET MÜDÜRÜ ACI DETAYI PAYLAŞTI

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klibi paylaşarak, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, özel harekatı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik" ifadelerini kullandı.