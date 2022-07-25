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Ordu Valisi Tuncay Sonel'den anlamlı hareket! Makam aracını tahsis etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu Valisi Tuncay Sonel'den anlamlı hareket! Makam aracını tahsis etti

ORDU Valisi Tuncay Sonel, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2020 yılında terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk’ün sünnet olan kardeşi için makam aracını tahsis etti.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla 29 Ağustos 2020 yılında çıkan çatışmada Ordu’nun Perşembe ilçesinden Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk şehit oldu.

Vali Tuncay Sonel, Gülsüm ve Cumhur çiftinin 4 çocuğundan birisi olan, Tuana, Kuzey ve Ceyda isimli kardeşleri bulunan 23 yaşındaki şehit Ceyhun Arslantürk’ün sünnet olan kardeşi Kuzey Arslantürk’ün sünnet töreni için makam aracını tahsis etti.

Vali Tuncay Sonel’in 52 0001 kırmızı plakalı makam aracı sünnet çocuğu olan Kuzey’i şehirde konvoy ile gezdirirken, Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehidimizin emanetinin tebessümü yeter” ifadelerine yer verdi.

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