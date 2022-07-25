Lise nakil işlemleri 2022 nereden yapılır, nasıl yapılır? 1. lise nakil tarihleri

LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil işlemleri başladı. 3 aşamalı olan lise nakil işlemlerinin ilki 25 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da sona erecek. LGS 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta erişime açılacak. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte e- okul LGS nakil tercih ekranı

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LGS tercih sonuçlarının ardından lise nakil kayıt işlemleri başladı. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler lise 1. nakil işlemlerini e-okul üzerinden yapıyorlar. 25 Temmuz'da başlayan tercihler 29 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS nakil sonuçları ise tercihlerin ardından 1 Ağustos'ta erişime açılacak.

LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 9-17 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 19 Ağustos'ta belli olacak.

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır:

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 25 Temmuz'da ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvuru sonuçları 1 Ağustos’a ilan edilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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LGS tercih sonuçları sonrası nakiller nasıl yapılacak?

Nakiller için her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek..