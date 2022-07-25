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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Blockchain projesinde ilk faz tamamlandı

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Blockchain projesinde ilk faz tamamlandı

TÜRKİYE'de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain altyapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan "İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı" projesinde birinci faz çalışmaları sona erdi.

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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihracat süreçlerindeki iş ve işlemlerin, blockchain ağı üzerinde yürütülmesi, yönetilmesi ve takibini amaçlayan projede ilk faz tamamlandı. Geçen yıl 6 Aralık'ta başlatılan projenin ilk faz çalışmaları, bu yıl 8 Mart'ta açılış toplantısıyla tanıtılmıştı.

Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisiyle yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda, işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi.

İlk fazda ayrıca ihracat süreçlerindeki ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliye şirketi, banka, sigorta şirketi ve kamu kurumları gibi paydaşların şeffaflık ve güven içerisinde işlem yapabilecekleri bir ekosistemin blockchain ile mümkün olduğu sonucuna ulaşıldı.

Gecikmelerin önüne geçilebilecek

İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere hız kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların analiz edildiği ilk fazda, kağıt kullanımı ve belge transferi için gerekli kaynak kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün paydaş kurumlarca benimsenebileceği görüldü.

Aynı zamanda paydaşların, sistem üzerindeki işlemlerden neredeyse eş zamanlı haberdar olması sağlanarak bilgi paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı.

Yıl sonunda tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen projenin "Birinci Faz Kapanış Toplantısı" 28 Temmuz'da yapılacak.

İkinci fazında, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi" ile ihracat sürecinin analiz edileceği proje, 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Kaynak: Paradurumu

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