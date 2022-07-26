Buraya giren bir daha çıkmak istemiyor Artvin'deki köylülerin doğal buzdolabı çok ilginç
ARTVİN ilindeki 'doğal buzdolabı' olarak kullanılan ve kapıları bile olan mağaralar var. Sıcaktan bunalanların çıkmak istemediği mağara tüm mevsim sıfır derece. Bunu sağlayan ise köylünün dediğine göre ilginç doğa olayıymış.
Mahallenin hemen üzerinde yer alan ormanlık alanın alt bölümüne kurulan 20 haneli Çalışkanlar mahallesine ait her hanenin bir doğal soğuk hava deposu bulunuyor.
Yerin altından geçen soğuk su kaynağının oluşturduğu ortamdan kaynaklı olduğu tahmin edilen soğuk hava, bölgenin kayalık yapısı olması nedeniyle yüzeye çıkıyor.
Bu doğa olayını bölge halkı asırlar önce fırsata çevirerek, etrafta bulunan taşlardan ördükleri duvarlarla küçük küçük mağaralar yaparken, mağaraların girişlerine kapılar yapan yöre halkı bu sayede kendilerine ait doğal soğuk hava depoları elde etti.
Süt, peynir, yoğurt, yağ başta olmak üzere sebzelerini bu şekilde sıcaktan koruduklarını ve yiyeceklerini 3 bozulmadan saklayabildiklerini belirten Hacer Tokgöz (55), “Çocukluğum bu köyde geçti. Dedem, babam bu soğuk hava depolarını kullanıyorlardı, şimdi biz kullanıyoruz." dedi.