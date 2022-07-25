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Komşu kayıt alanındaki okullar ne demek?

Komşu kayıt alanındaki okullar ne demek?

Komşu kayıt alanı, LGS tercihleri kapsamında öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Yerel yerleştirme statüsünde önem arz eden komşu kayıt alanı, mavi renk olarak nitelendirilmektedir. Peki, komşu kayıt alanı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir. Peki, komşu kayıt alanı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

“Komşu Kayıt Alanında” ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Tercih edilen lise bakımından;

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

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