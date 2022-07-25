İlber Ortaylı'dan olay sözler: 4 paket sigara içme evine 1 kilo et al
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir youtube kanalına verdiği röportajda etle ilgili "fiyatların pahalı olduğu dönemde adam hala sigara içiyor 4 paket sigara içmese evine 1 kilo daha et götürecek" ifadelerini kullandı.Abone ol
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 'kafatv' adlı youtube kanalının soru-cevap şeklindeki programına katıldı.
Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan tarihçi-yazar Prof. Dr İlber Ortaylı pahalı olan et fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof Dr. İlber Ortaylı, 'Etin kilosu olmuş kaç lira, herif hala sigara içiyor. 4 paket içmese evine et alacak. Ya da çocuğuna bir kıyafet alacak. İçme işte, çocuğun mutlu olsun' dedi.
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