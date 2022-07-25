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25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş 'gram altın' bombasını patlattı rakamı söyledi

25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş 'gram altın' bombasını patlattı rakamı söyledi

25 Temmuz haftanın ilk işlem gününde altın hızla yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşü ile yatırımcıyı şoke eden gram altın şu sıralar 985 liradan alıcı buluyor. Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten de altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş 'gram altın' bombasını patlattı rakamı söyledi

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 985,3 liradan tamamladı. Bugün ise dolarla birlikte altın da coştu öğle saatlerinde 990 lirayı aştı. 

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25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş 'gram altın' bombasını patlattı rakamı söyledi

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı saat 17:30 itibari ile 985,96, çeyrek 1.636, yarım 3.276, cumhuriyet 6.526 liradan alıcı buluyor. 

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25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş 'gram altın' bombasını patlattı rakamı söyledi

Cuma gününü 1.727,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.726 dolardan işlem görüyor.

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25 Temmuz altında çıldırtan yükseliş! İslam Memiş 'gram altın' bombasını patlattı rakamı söyledi

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandığını söyledi.

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