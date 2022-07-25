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Donald Trump'tan LGBT gruplarına tepki! Katı yasaklar gerek!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Donald Trump'tan LGBT gruplarına tepki! Katı yasaklar gerek!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı.

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Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT grubu için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullandı.

Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor." dedi.

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