Çocuğunu kilitleyip karısını boğazladı! 'Şeytan' ifadesi duyanları şoka soktu
SAMSUN'da bir kişi, hiçbir sebep yokken karısını boğazlayıp öldürmek istedi. O kocanın 'şeytan' ifadesi duyanları şoka uğrattı.
Olay, Samsun'un Fevziçakmak Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamad Almahdı Sultan (23) evlerinde 1 yaşındaki oğlunu yanına alıp balkona kilitledi. Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi Fatma Sultan (21) kocasına engel olmak istedi.
Bu sırada çocuğunu bırakıp karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürmeye teşebbüs eden Mohamad Almahdı Sultan, boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı.
Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri (48) müdahale edince Suriyeli genç bu kez de kendi annesine saldırarak hastanelik etti.
Yaralanan iki kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.