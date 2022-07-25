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Açıköğretim sınav ücretleri 2022 AUGİS sınav ücretleri kaç para oldu?

Açıköğretim sınav ücretleri 2022 AUGİS sınav ücretleri kaç para oldu?

2022 Açıköğretim sınav ücretleri ne kadar, kaç TL ve AUGİS sınav ücretleri ne kadar olacağı gözetmenler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim yaz dönemi sınav 13 Ağustos'da olacak. Bununla birlikte, AUGİS sınav ücretleri ne kadar sorusu gündeme geldi. AUGİS sınav ücretleri ne kadar? 2022 Açıköğretim sınav ücretleri ne kadar, kaç TL?

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2022 Açıköğretim sınav ücretleri ne kadar, kaç TL ve AUGİS sınav ücretleri ne kadar olacağı gözetmenler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim yaz dönemi sınav 13 Ağustos'da olacak. Bununla birlikte, AUGİS sınav ücretleri ne kadar sorusu gündeme geldi. AUGİS sınav ücretleri ne kadar? 022 Açıköğretim sınav ücretleri ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

AUGİS sınav ücreti ne kadar: 
2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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