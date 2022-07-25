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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanlığı teklifini kabul etmedi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanlığı teklifini kabul etmedi

İSRAİL'in bir önceki Başbakanı Naftali Bennett, geçici hükümete liderlik eden Başbakan Yair Lapid'den gelen Dışişleri Bakanlığı teklifini reddetti.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, 1 Kasım'da gerçekleşecek genel seçim sonunda yeni kabine kurulana kadar geçici hükümete liderlik eden Başbakan Lapid, eski Başbakan Bennett'e Dışişleri Bakanlığı görevini teklif etti.

Ancak, Bennett'in bu görevi reddettiği ve 1 Kasım'daki seçimlere kadarki süreyi "kamuoyundan uzakta geçirmek" isteğini ilettiği belirtildi.

Haberde, söz konusu teklif ve gelen yanıtın "iki siyasetçi arasındaki gerginliğin devamının bir göstergesi olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Yair Lapid, başbakanlığın yanı sıra geçen yıl haziranda kurulan çok partili koalisyon hükümetinde üstlendiği Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmeye devam ediyor.

Eski Başbakan Bennett, geçen ay sonunda kolisyon ortağı Lapid'le Meclisin feshedilerek erken seçime gitme konusunda anlaşmıştı. Meclisin seçim kararı almasının ardından başbakanlık görevini Lapid'e devreden Bennett, Yamina Partisi liderliğinden de istifa etmiş ve 1 Kasım'daki erken seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

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