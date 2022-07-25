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Kemal Kılıçdaroğlu 'Mirasım bu olacak' diye söz verdi

Kemal Kılıçdaroğlu 'Mirasım bu olacak' diye söz verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan çıkış yaparak, mafyalara, 'beşli çeteye, uyuşturucu baronlarına seslenerek, "Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz." mesajını paylaştı. 

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Kılıçdaroğlu, öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket…" mesajını alıntılayarak, "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak." ifadesini kullandı. 

Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Levent Göktaş adına açılan hesaptan  dün akşam “Yarın videolu bir şekilde açıklayacağım; devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm!” paylaşımı yapılmıştı.

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