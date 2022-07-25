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Üretimde lider Türkiye: Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar

Üretimde lider Türkiye: Taze incir ihracatında hedef 100 milyon dolar

TÜRKİYE'nin üretiminde lider olduğu taze incirde bu sezon 100 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın, sarı lop taze incirde 26 Temmuz'da, Bursa siyahında ise 28 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

Geçen yıl 40 ülkeye ihraç edilen Bursa siyahında ilk sırada 27 milyon dolarla Almanya'nın yer aldığını aktaran Uçak, 39 ülkeye gönderilen sarı lop ihracatında ise Rusya'nın 3,1 milyon dolarla birinci sırada olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin geçen yıl taze incir ihracatından 70 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiğini kaydeden Uçak, "Taze incir ihracatımızın 60 milyon dolarlık büyük dilimi Bursa siyah incirinden elde edildi. Sarı lop incirinin ihracatı ise 10 milyon dolar oldu. Taze incir ihracatımız 2021 yılında bir öncesi seneye oranla yüzde 17'lik artış gösterdi. 2022 yılında ise taze incirde 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Paradurumu

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