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Sultangazi'de şoke eden olay! Parkta yürüyen kadının arkasından gizlice yaklaştı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultangazi'de şoke eden olay! Parkta yürüyen kadının arkasından gizlice yaklaştı...

SULTANGAZİ’de 57 yaşındaki zanlı evlenme vaadiyle kendisinden altın ve para aldığını iddia ettiği 34 yaşındaki kadına parkta bıçakla saldırdı. Bıçakla yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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 34 yaşındaki Ayfer O., 57 yaşındaki Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, saldırgan da aynı gün olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalandı.

Ekiplerin kadınla yaptığı ilk görüşmede arkadaşları ile park içerisinde yürüdüğü esnada şahsın arkasından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Sürdürülen çalışmalarda Ayfer O. ile Abdullah Körük’ün 4 ay önce tanıştığı, genç kadının Körük’ten evlenme vaadi ile 1 tam altın, 1 çeyrek altın ve 500 Lira para aldığı öğrenildi.

Abdullah Körük’ün olay günü genç kadını görmesinin ardından saldırıyı gerçekleştiği belirlendi. Olay günü ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, 57 yaşındaki zanlı “Kasten Yaralama” suçundan 24 Temmuz’da sevk edildiği adliye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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