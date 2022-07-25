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MHP seçim mitinglerine o ilden başlıyor! Tarih belli oldu

MHP seçim mitinglerine o ilden başlıyor! Tarih belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçim mitingleri 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacak. Mitinglerin sloganı “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” olacak.

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MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlık kapsamında ilk açık hava mitingi Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

NTV'de yer alan habere göre “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” sloganıyla gerçekleşecek miting Sivas teşkilatının ev sahipliğinde Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarının katılımıyla düzenlenecek.

“Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” Toplantıları ise 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeniden başlayacak.

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