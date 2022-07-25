Tanju Özcan savunma yaptı! Belediye başkanlarına flaş gönderme: Ben onlardan değilim

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından partiden 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözlü savunmasını yaptı. Özcan, isim vermeden bazı belediye başkanlarına göndermede bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, 'Kesin ihraç' talebi ile disiplin kuruluna sevk etmişti. Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu'na sözlü savunma yaptı. Özcan, savunmasında "partiye makam karşılığında getirilerek aday yapılan" isimlere göndermelerde bulundu.

Özcan "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim." dedi.

Özcan, savunmasında partisinin sembolu olan 6 ok olarak tabir edilen 6 ana temelin uygulanmadığını ima etti, "Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak." dedi.

Özcan, hakkında olumlu bir karar çıkmasını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.