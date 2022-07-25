Aklına geldi üretti paraya para demiyor! Dünyaya satışa başladı Türkiye'de ilk
SAKARYA'da kadın girişimci 'Türkiye'de neden olmasın?' diyerek başladığı işte büyük başarı elde etti. O kadın girişimci, ürettiği 'tiny houseleri' (taşınabilir ev) yurt dışına ihracata başladı. Taşınabilir evin en ucuzu bakın ne kadarmış...
Sakarya’da yaşayan tasarımcı Gül Korkmaz, yurtdışından ilham alarak üretmeye başladığı tiny house'leri dünyanın birçok noktasına pazarlıyor.
Kendi dokunuşunu ekledi: Pandemiyle birlikte bungalov üretimi yapmaya başlayan Korkmaz, daha sonrasında yurt dışından ilham aldığı tiny house'lere kendi dokunuşunu ekleyerek fabrikasında üretime başladı.
Hangi ülkelere ihraca yapıyor?
Ekolojik, sağlam, modüler doğal ahşap evlerle dünya genelinde müşterilerinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Korkmaz, aynı zamanda ürünlerini dünyanın birçok noktasına pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere ihracat yapan Korkmaz, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.