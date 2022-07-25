Ağızda sigara, üst çıplak... Adana'da bir mezbahada rezalet görüntüler!
ADANA’da bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntüleri pes dedirtti.Abone ol
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti. Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile Tavuk kesenler pes dedirtti.
Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.
Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı. Bu anlara ilişkin görüntüler daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücretle birlikte arttı! En yükseği 5 bin 137 lira oldu 10 ay ödeniyor uzmanı detayları açıkladı