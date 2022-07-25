Asgari ücretle birlikte arttı! En yükseği 5 bin 137 lira oldu 10 ay ödeniyor uzmanı detayları açıkladı

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 2 bin 568 lira 75 kuruş, en çok 5 bin 137 lira 50 kuruş geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Temmuz'da işten çıkanlara en az 2 bin 131, Ağustos'ta ayrılanlara en az 2 bin 277, Eylül'de işten çıkanlara için en az 2 bin 423, Ekim'de ayrılanlara da en az bin 568 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. Yeni işsizlik maaşı tam olarak 4 ay sonra uygulanmaya başlanacak. Şu anda işsizlik maaşı almaya devam edenler eski rakamdan maaşlarını alacaklar.