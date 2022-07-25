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İkinci el araç alırken dikkat! Sık kullanılan bu yalanlara sakın kanmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İkinci el araç alırken dikkat! Sık kullanılan bu yalanlara sakın kanmayın

Kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlar neler? Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem yanıtladı. Erdem'e göre, ikinci el piyasasında en sık kullanılan yalanlar şunlar: Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok...

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TÜSED'den yapılan açıklamada değerlendirmeleri yer alan Erdem, Türkiye'de dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Doğru bilinen yanlışlar
Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde "doğru bilinen yanlışlar" haline geldiğini vurgulayan Erdem, satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemini anımsattı.

Erdem, bir kaza yaşandıktan sonra aracın onarım için servise gönderildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz.

Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz."

En sık görülen yalan: Karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş
TÜSED Başkanı Erdem, en sık başvurulan yalan beyanlardan bir diğerinin "karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş" olduğunu belirterek, böyle bir durumun sistemsel olarak mümkün olmadığını bildirdi.

"Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor"
Erdem, "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez. Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemler hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Ahmet Nedim Erdem, tramer kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini kaydederek, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini; ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri ve hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını anlattı.

Tüketicilerin bu gibi durumlarda ne yapacakları konusuna değinen Erdem, "Böyle bir durumda araç satın almayı düşünen tüketiciler, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmalı." ifadesini kullandı.

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