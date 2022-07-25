SAT'ların görüntüleri ilk kez bu kadar net! Düşmanı titretecek fotoğraflar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor. SAT'ların zorlu eğitimi ilk kez bu kadar net görüntülendi.
Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor. SAT timleri, sahip oldukları yüksek görev bilinci ve "Ben değil, biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan birlik olan SAT timleri, bu tarihten sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm önemli harekatlarında başarıyla görev aldı.
1962 yılında açılan ilk SAT Özel İhtisas Kursu'ndan verilen mezunlar ile kurulan SAT Komutanlığı, yarım asırdır deniz komandosu yetiştiriyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden istekli ve gönüllü subay ve astsubaylar arasından seçilen kursiyerler, 52 hafta süren çok yoğun, ağır psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiyor.