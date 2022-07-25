Somer Şef'in restoranı nerede kaç tane restoranı var biri yurtdışındaymış

Masterchef'in deneyimli ve sevilen şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oldu. 5 sezondur Masterchef jürisinde olan Somer Sivrioğlu bir kez evlilik yaptı ve 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşandı. Uzun süredir ise sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Şef'in İstanbul Etiler'de Efendy adında Sidney'de ise Maydanoz adında iki restoranı var.

Abone ol

Masterchef Türkiye'nin sevilen ismi Somer Sivrioğlu, 5. sezonu ile yeniden jüri koltuğuna oturdu. Başarıları kadar özel hayatı ile de merak edilen Somer Sef hakkında merak edilenleri derledik. Yarışma sayesinde ünlenen Somer Şef ilk restoranını Sydney'de açtı, Türkiye'de ise Efendy adlı mekanını geçtiğimiz aylarda açtı. 51 yaşında olan Somer Şef 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanmış ve evliliklerinin aldatma nedeniyle bittiği günlerce konuşulmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Somer Şef'in o dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu editör olduğu bilinen Pınar Kızılkaya ile aldattığı magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Somer Şef eşinden geçen sene ayrıldı ve günler sonra sevgilisi Pınar Kızılkaya ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Uzun süre Avusturalya'da yaşayan Somer Şef'in Derin ve Deniz adında iki çocuğu var. Annesine çok düşkün olduğunu her fırsatta söyleyen Somer Şef'in çocukları, boşandığı eşi ve annesi hala Sidney'de yaşıyor.

Masterchef'in jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu bugün 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı. 2019 yılında açılan çekişmeli boşanma davası geçen yıl sonuçlandı. Aslı Sivrioğlu boşandığı eşinden nafaka istemedi. Masterchef jürisi olan Somer Sivrioğlu 2019 yılında, evliyken Acun Medya çalışanı olduğu bilinen Pınar Kızılkaya ile yasak aşk yaşamaya başlamıştı.

Somer Sivrioğlu'nun çocukları Derin ve Deniz- 18 yıllık boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu

Bir kızı bir de oğlu olan Somer Şef'in çocukları Avusturalya'da yaşıyor. Peki Somer Şef'in eşi Aslı Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü