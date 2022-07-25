Maymun Çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka görüldü aşılama başladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesine neden olan bulaşıcı Maymun Çiçeği virüsü endişelendirmeye devam ediyor. Japonya'da ilk vaka kayıtlara geçerken, Hollanda'da virüse karşı aşılama başlatıldı. Hindistan'da ise bir vaka daha görülmesiyle maymun çiçeği virüsü bulaşan hasta sayısı dörde yükseldi.

Abone ol

Dünyayı alarma geçiren ve geçtiğimiz hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel acil durum ilan etmesine neden olan bulaşıcı Maymun Çiçeği virüsü Japonya’ya da sıçradı.

Japonya hükümetinden edinilen bilgilere göre, başkent Tokyo’da yaşayan 30’lu yaşlarında bir erkeğin Maymun Çiçeği virüsü testi pozitif çıktı.

Şahsın yurt dışı seyahat geçmişinin bulunduğu öğrenilirken, hastanın kimliğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Hollanda'da aşılama başladı

Öte yandan Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, Amsterdam ve Lahey Belediyelerindeki sağlık merkezlerinde maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşılamaların başladığı belirtildi.

Aşı 2 doz halinde uygulanacak

Amsterdam'daki merkezde ilk gün 50, sonraki her gün 100 kişinin maymun çiçeği virüsü aşılamalarının yapılacağına değinilen açıklamada, aşı için davet edilen 32 bin kişinin büyük çoğunluğunu erkek erkeğe ilişki yaşayanlar ve trans bireylerin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşının iki doz halinde uygulanacağı, ikinci dozun ilkinden dört hafta sonra yapılacağı bildirildi.

Hindistan'da bir vaka daha

Hindistan’ın başkenti Delhi’de, yakın bir zamanda yurt dışı seyahat geçmişi olmayan 34 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Ülkede vaka sayısı dörde yükseldi.

Hükümet uyarı yapmıştı

Japonya’da hükümet bugün Maymun Çiçeği hastalığına karşı bir uyarı yayınlamış, ülke vatandaşlarından hastalığa karşı ekstra önlem almaları istenmişti.

Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan ya da Japonya dışında bulunan kişilere ise dikkatli olmaları çağrısı yapılmıştı.

DSÖ alarma geçmişti

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren Maymun Çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirmiş, 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmişti.

Yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının, 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığı duyurulmuştu.

İHA'nın haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 2003 yılında konu hakkında veri toplanmaya başlamasından bu yana ülkede hiçbir Maymun Çiçeği vakasının tespit edilmediği bildirilmişti.