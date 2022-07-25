Son seçimi en doğru bilen ORC'dan il il anket sonuçları! İYİ Parti'den CHP'ye sürpriz...
2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini en doğru tahmin eden anket firması olan ORC Araştırma, Temmuz 2022 Siyasi Eğilimler anketini açıkladı. Ankete göre AK Parti oy kaybederken, İYİ Parti ise CHP'yi yakalamak üzere. İşte ORC Araştırma'nın Temmuz anketinden ilk il partilerin durumu...
ORC Araştırma, Temmuz ayında genel seçimlere ilişkin olarak yaptığı anketin sonuçlarını ve il il partilerin durumunu paylaştı. Anket, 1-4 Temmuz tarihleri arasında, 51 ilde yapıldı. Araştırma için toplam 9 bin 330 kişi ile yüz yüze görüşüldü.
Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verisiniz" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların cevaplarına göre AK parti oy kaybederken, Milet İttifakı'ın küçük ortağı İYİ Parti, büyük ortağı CHP'yi yakalıyor.
Karasızlar dağıtıldıktan sonraki dağılıma göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu. HDP yüzde 7,6, MHP yüzde 7, DEVA Partisi yüzde 2,2, Gelecek Partisi yüzde 2 oranında oy aldı.
Ankara'da Millet İttifakı yüzde 47.7...
ORC'nin Temmuz ayı anketine göre Ankara'da AK Parti yüzde 31.4 ile birinci, CHP yüzde 27.1'le ikinci, İYİ Parti yüzde 20.6 ile üçüncü parti konumunda.